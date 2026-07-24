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СФ одобрил кредитные каникулы для участников КТО в приграничных регионах - РИА Новости, 24.07.2026
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12:38 24.07.2026
СФ одобрил кредитные каникулы для участников КТО в приграничных регионах

Совфед одобрил кредитные каникулы для участников КТО в приграничных регионах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, распространяющий на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантии, действующие для участников спецоперации.
  • Участники КТО получат право на кредитные каникулы, вступление в жилищно-строительные кооперативы, а также право на поступление в образовательные учреждения на бюджет по отдельной квоте.
  • Закон устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими и обязывает командира части сообщать о гибели военнослужащего в ЗАГС.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, распространяющий на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантии, действующие для участников спецоперации, в том числе о кредитных каникулах.
В соответствии с документом, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, в частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться.
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Участники КТО получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов.
При поступлении в колледжи, а также вузы на бакалавриат и специалитет мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО, будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте.
Закон также устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей.
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Командир части будет обязан сообщить о гибели военнослужащего в ЗАГС, если смерть наступила при участии в КТО. Если медицинское свидетельство о смерти выдать нельзя, будет оформляться специальный документ о смерти - он служит основанием для регистрации. Льготы будут назначаться на основании этого документа, порядок его выдачи определит правительство РФ.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России.
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