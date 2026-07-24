СФ одобрил кредитные каникулы для участников КТО в приграничных регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, распространяющий на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантии, действующие для участников спецоперации.

Участники КТО получат право на кредитные каникулы, вступление в жилищно-строительные кооперативы, а также право на поступление в образовательные учреждения на бюджет по отдельной квоте.

Закон устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими и обязывает командира части сообщать о гибели военнослужащего в ЗАГС.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, распространяющий на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантии, действующие для участников спецоперации, в том числе о кредитных каникулах.

В соответствии с документом, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, в частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться.

Участники КТО получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов.

При поступлении в колледжи, а также вузы на бакалавриат и специалитет мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО, будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте.

Закон также устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей.

Командир части будет обязан сообщить о гибели военнослужащего в ЗАГС, если смерть наступила при участии в КТО. Если медицинское свидетельство о смерти выдать нельзя, будет оформляться специальный документ о смерти - он служит основанием для регистрации. Льготы будут назначаться на основании этого документа, порядок его выдачи определит правительство РФ

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.