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Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, заявил Вучич - РИА Новости, 24.07.2026
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15:34 24.07.2026
Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, заявил Вучич

Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в Евросоюз, несмотря на разочарование

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование в связи с невыполнением Брюссельского соглашения 2013 года со стороны косовской стороны.
  • Он отметил, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии и у страны "нет другого пути".
  • Вучич также заявил, что не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной.
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Сербия, несмотря на разочарование тем, что Евросоюз не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года между Белградом и Приштиной, сохраняет курс на вступление в ЕС, который остается стратегической целью страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, Белград выполнил свои обязательства по соглашению, тогда как косовская сторона не исполнила единственное предусмотренное им обязательство - не создала Сообщество сербских муниципалитетов. Президент Сербии отметил, что соглашение было заключено при посредничестве Евросоюза, его подписали высшие должностные лица ЕС того времени, однако спустя более 13 лет это положение так и не было реализовано.
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"У меня есть тысячи причин для разочарования… Но в конечном итоге - да, мы остаемся на европейском пути. Именно в Европе я вижу будущее Сербии", - сказал Вучич в интервью австрийской газете Die Presse.
Он отметил, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии и что у страны "нет другого пути". По его словам, именно поэтому Белград должен тесно сотрудничать со всеми государствами Евросоюза и странами-кандидатами на вступление в объединение.
Вучич также заявил, что не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной. По его словам, Сербия руководствуется собственными национальными интересами.
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