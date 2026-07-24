Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, заявил Вучич

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование в связи с невыполнением Брюссельского соглашения 2013 года со стороны косовской стороны.

Он отметил, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии и у страны "нет другого пути".

Вучич также заявил, что не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной.

ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Сербия, несмотря на разочарование тем, что Евросоюз не обеспечил выполнение Брюссельского соглашения 2013 года между Белградом и Приштиной, сохраняет курс на вступление в ЕС, который остается стратегической целью страны, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, Белград выполнил свои обязательства по соглашению, тогда как косовская сторона не исполнила единственное предусмотренное им обязательство - не создала Сообщество сербских муниципалитетов. Президент Сербии отметил, что соглашение было заключено при посредничестве Евросоюза, его подписали высшие должностные лица ЕС того времени, однако спустя более 13 лет это положение так и не было реализовано.

"У меня есть тысячи причин для разочарования… Но в конечном итоге - да, мы остаемся на европейском пути. Именно в Европе я вижу будущее Сербии", - сказал Вучич в интервью австрийской газете Die Presse

Он отметил, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии и что у страны "нет другого пути". По его словам, именно поэтому Белград должен тесно сотрудничать со всеми государствами Евросоюза и странами-кандидатами на вступление в объединение.