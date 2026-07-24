Совфед упростил закупочные процедуры для регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.

Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками, изменение страны происхождения товара и другие нововведения.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.

Документ допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. В отношении однородных или идентичных товаров со дня официального опубликования закона разрешается заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Причем это изменение распространится и на возникшие ранее правоотношения.

Для контрактов с неопределенным объемом (когда количество товара изначально неизвестно) разрешается соразмерное изменение цены и объема контракта в пределах 10%. А для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах разрешается заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей без ограничения годового объема закупок 50 миллионами рублей.

При закупках лекарственных средств заказчик сможет не просто описывать объект закупки, но и указывать наименование лекарственных препаратов.

Кроме того, до конца 2027 года порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей. Это, согласно пояснительной записке, позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки.

С 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Срок согласования контракта с единственным поставщиком с контрольным органом в сфере госзакупок сокращается с 8 до 5 рабочих дней.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.