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Совфед упростил закупочные процедуры для регионов - РИА Новости, 24.07.2026
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12:31 24.07.2026
Совфед упростил закупочные процедуры для регионов

Совфед одобрил закон об упрощении закупочных процедур для регионов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.
  • Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками, изменение страны происхождения товара и другие нововведения.
  • Закон должен вступить в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.
Среди авторов закона – председатели обеих палат российского парламента, сенаторы Владимир Якушев, Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Андрей Кутепов, депутаты Госдумы.
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Документ допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. В отношении однородных или идентичных товаров со дня официального опубликования закона разрешается заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Причем это изменение распространится и на возникшие ранее правоотношения.
Для контрактов с неопределенным объемом (когда количество товара изначально неизвестно) разрешается соразмерное изменение цены и объема контракта в пределах 10%. А для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах разрешается заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей без ограничения годового объема закупок 50 миллионами рублей.
При закупках лекарственных средств заказчик сможет не просто описывать объект закупки, но и указывать наименование лекарственных препаратов.
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Кроме того, до конца 2027 года порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей. Это, согласно пояснительной записке, позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки.
С 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Срок согласования контракта с единственным поставщиком с контрольным органом в сфере госзакупок сокращается с 8 до 5 рабочих дней.
Закон должен вступить в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Первоначально документ наделял Минфин России полномочиями по разъяснению норм законодательства о контрактной системе госзакупок в целях исключения неоднозначности трактовок. Но в ходе второго чтения депутаты Госдумы учли позицию Счетной палаты РФ и исключили это положение.
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