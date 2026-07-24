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Пользователи ряда мировых сервисов пожаловались на сбои - РИА Новости, 24.07.2026
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14:40 24.07.2026
Пользователи ряда мировых сервисов пожаловались на сбои

Пользователи PlayStation, Twitch и ряда других сервисов пожаловались на сбои

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи сервисов Playstation Network, DoorDash, Twitch и других сообщают о сбоях в работе по всему миру.
  • Больше всего жалоб поступает из США, также сбои отмечаются в Германии, Великобритании, Франции, Нидерландах и других странах.
  • Среди проблем пользователи приводят ошибки при соединении с сервером, авторизации, сбои в работе приложений и веб-сайтов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользователи ряда сервисов, включая Playstation Network, сервис доставки DoorDash, сервис стриминга Twitch, сообщают о сбоях в их работе по миру, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбои начались в районе 13.55 мск. Больше всего жалоб поступает из США, в том числе на работу Playstation - более 6,1 тысячи, DoorDash - 3 тысячи, Twitch - чуть менее 1 тысячи. Также отмечаются сбои в работе Reddit, AWS, Apple Pay и ряда других сервисов в США.
В Германии более 6,2 тысячи пользователей сообщают о сбоях в работе Playstation, Twitch - более 2,1 тысячи. Также о сбоях Playstation сообщают в Великобритании (6,8 тысячи), Франции (2,9 тысячи), Нидерландов (3 тысячи). Кроме того, о сбоях Playstation сообщают пользователи из Италии, Японии, Испании и других стран.
Среди проблем пользователи приводят ошибки при соединении с сервером, авторизации, сбои в работе приложений и веб-сайтов.
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