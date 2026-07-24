Пользователи ряда мировых сервисов пожаловались на сбои

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользователи ряда сервисов, включая Playstation Network, сервис доставки DoorDash, сервис стриминга Twitch, сообщают о сбоях в их работе по миру, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.