Краткий пересказ от РИА ИИ Представители Демократической партии в сенате США выразили готовность проголосовать на следующей неделе за законопроект Линдси Грэма* о новых санкциях против России и ее партнеров.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии в сенате США выразили готовность проголосовать на следующей неделе за законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о новых санкциях против России и ее партнеров, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Законопроект предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России США , а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа – и из стран, "содействующих обходу санкций".

"Демократы дали понять своим республиканским коллегам, что они готовы проголосовать уже на следующей наделе по пакету антироссийских санкций, в который входит озвученное в последний момент требование президента (Дональда) Трампа о включении в закон Ирана", - говорится в материале.

В палате есть демократы, которые не поддерживают закон, дающий Трампу очередной механизм введения пошлин, однако их число недостаточно для того, чтобы заблокировать его принятие, пишет портал.

Сенатор Рэнд Пол ранее выступил с критикой законопроекта и против его принятия. По его мнению, вся финансовая нагрузка по оплате пошлин в конечном счете ляжет на плечи рядовых американцев, а это, по его оценкам, около полутриллиона долларов. Кроме того, введение пошлин будет способствовать дальнейшему ухудшению отношений США с рядом крупных держав, таким как Индия и Китай, считает политик. При этом санкции не заставят Россию сменить курс, считает Пол.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.