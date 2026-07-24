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Демократы в сенате США готовы проголосовать за закон Грэма*, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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11:48 24.07.2026
Демократы в сенате США готовы проголосовать за закон Грэма*, пишут СМИ

Axios: демократы в сенате США готовы проголосовать за закон Грэма о санкциях

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Демократической партии в сенате США выразили готовность проголосовать на следующей неделе за законопроект Линдси Грэма* о новых санкциях против России и ее партнеров.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии в сенате США выразили готовность проголосовать на следующей неделе за законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о новых санкциях против России и ее партнеров, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
Законопроект предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США, а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа – и из стран, "содействующих обходу санкций".
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"Демократы дали понять своим республиканским коллегам, что они готовы проголосовать уже на следующей наделе по пакету антироссийских санкций, в который входит озвученное в последний момент требование президента (Дональда) Трампа о включении в закон Ирана", - говорится в материале.
В палате есть демократы, которые не поддерживают закон, дающий Трампу очередной механизм введения пошлин, однако их число недостаточно для того, чтобы заблокировать его принятие, пишет портал.
Сенатор Рэнд Пол ранее выступил с критикой законопроекта и против его принятия. По его мнению, вся финансовая нагрузка по оплате пошлин в конечном счете ляжет на плечи рядовых американцев, а это, по его оценкам, около полутриллиона долларов. Кроме того, введение пошлин будет способствовать дальнейшему ухудшению отношений США с рядом крупных держав, таким как Индия и Китай, считает политик. При этом санкции не заставят Россию сменить курс, считает Пол.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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