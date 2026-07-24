ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз внес в санкционный список ряд российских компаний, которые, по оценке Брюсселя, поставляют оборудование, материалы и комплектующие предприятиям военно-промышленного комплекса.

БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций внес в санкционный список ряд российских компаний, которые, по оценке Брюсселя, поставляют оборудование, материалы и комплектующие предприятиям военно-промышленного комплекса, следует из опубликованного в официальном журнале документа.

Всего, по данным Евросоюза, в рамках 21-го пакета санкций под ограничения попали 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в том числе 37 фигурантов, непосредственно связанных с производством беспилотников, а также 51 предприятие, на которое распространены более жесткие экспортные ограничения.

В частности, под санкциями оказались ООО "НТЦ Восток", ООО "Текстильтехснаб", ЗАО "Техносвязь", ООО "Арморгрупп" и ООО "ЛК Автолайф", а также другие поставщики, которых ЕС связывает с производством дальнобойных беспилотников. Ограничения введены и в отношении руководства этих предприятий.

В обосновании санкций указывается, что эти компании "поставляли комплектующие, оборудование или другие товары предприятиям российского ВПК".

Кроме того, в санкционный список включены компании, которые, по оценке ЕС, якобы участвуют в цепочках поставок для производства электроники, средств связи, оптического оборудования, станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и оборудования для выпуска полупроводников.

Как отмечается в документе, эти предприятия "поддерживают ВПК России и способствуют производству вооружений и военной техники".