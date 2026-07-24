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ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА - РИА Новости, 24.07.2026
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01:59 24.07.2026
ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА

ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА и вооружений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз внес в санкционный список ряд российских компаний, которые, по оценке Брюсселя, поставляют оборудование, материалы и комплектующие предприятиям военно-промышленного комплекса.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций внес в санкционный список ряд российских компаний, которые, по оценке Брюсселя, поставляют оборудование, материалы и комплектующие предприятиям военно-промышленного комплекса, следует из опубликованного в официальном журнале документа.
Всего, по данным Евросоюза, в рамках 21-го пакета санкций под ограничения попали 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в том числе 37 фигурантов, непосредственно связанных с производством беспилотников, а также 51 предприятие, на которое распространены более жесткие экспортные ограничения.
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В частности, под санкциями оказались ООО "НТЦ Восток", ООО "Текстильтехснаб", ЗАО "Техносвязь", ООО "Арморгрупп" и ООО "ЛК Автолайф", а также другие поставщики, которых ЕС связывает с производством дальнобойных беспилотников. Ограничения введены и в отношении руководства этих предприятий.
В обосновании санкций указывается, что эти компании "поставляли комплектующие, оборудование или другие товары предприятиям российского ВПК".
Кроме того, в санкционный список включены компании, которые, по оценке ЕС, якобы участвуют в цепочках поставок для производства электроники, средств связи, оптического оборудования, станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и оборудования для выпуска полупроводников.
Как отмечается в документе, эти предприятия "поддерживают ВПК России и способствуют производству вооружений и военной техники".
В Москве неоднократно заявляли, что считают западные санкции незаконными и неэффективными. В МИД России подчеркивали, что политика санкционного давления не заставит Москву отказаться от защиты своих интересов, а все новые ограничительные меры не останутся без ответа.
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ЭкономикаРоссияБрюссельМоскваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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