БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении индийских подразделений Сбербанка и ВТБ, а также российского банка "Юнистрим", следует из официального журнала ЕС.

Ограничения в отношении этих структур вступают в силу 13 августа. С той же даты санкции также начинают действовать против ряда российских банков, включая банк "Приморье", банк "Санкт-Петербург", банк "Центр-инвест", банк "Ренессанс Кредит" и "Модульбанк".

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.