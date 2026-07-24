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ЕС ввел санкции против четырех аэропортов - РИА Новости, 24.07.2026
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01:19 24.07.2026
ЕС ввел санкции против четырех аэропортов

ЕС ввел санкции против Шереметьево и еще трех аэропортов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС ввел ограничения в отношении нескольких российских аэропортов в рамках 21-го пакета санкций против России.
  • Среди затронутых аэропортов — «Шереметьево», «Ульяновск-Восточный», «Платов» (Ростов-на-Дону) и аэропорт Минеральных Вод.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении московского аэропорта "Шереметьево", а также других российских авиагаваней, следует из официального журнала ЕС.
"Аэропорт "Шереметьево", аэропорт "Ульяновск-Восточный", аэропорт Ростова-на-Дону "Платов", аэропорт Минеральных Вод", - говорится в документе.
В качестве обоснования введения ограничений в ЕС сослались на то, что эти воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий, используемых в рамках конфликта на Украине.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Вчера, 00:58
 
РоссияРостов-на-ДонуУкраинаЕвросоюзШереметьево (аэропорт)Санкции в отношении России
 
 
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