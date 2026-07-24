ЕС ввел санкции против четырех аэропортов

БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении московского аэропорта "Шереметьево", а также других российских авиагаваней, следует из официального журнала ЕС.

В качестве обоснования введения ограничений в ЕС сослались на то, что эти воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий, используемых в рамках конфликта на Украине.