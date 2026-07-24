ЕС ввел санкции против четырех аэропортов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС ввел ограничения в отношении нескольких российских аэропортов в рамках 21-го пакета санкций против России.
- Среди затронутых аэропортов — «Шереметьево», «Ульяновск-Восточный», «Платов» (Ростов-на-Дону) и аэропорт Минеральных Вод.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении московского аэропорта "Шереметьево", а также других российских авиагаваней, следует из официального журнала ЕС.
"Аэропорт "Шереметьево", аэропорт "Ульяновск-Восточный", аэропорт Ростова-на-Дону "Платов", аэропорт Минеральных Вод", - говорится в документе.
В качестве обоснования введения ограничений в ЕС сослались на то, что эти воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий, используемых в рамках конфликта на Украине.
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