ЕС ввел санкции против зампреда ЦБ России

"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.)… Сергей Владимирович Белов… Должность: заместитель председателя Центробанка России", - говорится в документе.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.