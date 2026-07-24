Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз включил в санкционный список заместителя председателя Центробанка Сергея Белова.
- В рамках нового пакета санкций ЕС ввел ограничения в отношении Мосбиржи и зампреда Центробанка.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета рестрикций против России включил в санкционный список заместителя председателя Центробанка Сергея Белова, следует из официального журнала ЕС.
"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.)… Сергей Владимирович Белов… Должность: заместитель председателя Центробанка России", - говорится в документе.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.