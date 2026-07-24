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ЕС ввел санкции против ПАО "Селигдар" - РИА Новости, 24.07.2026
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00:48 24.07.2026
ЕС ввел санкции против ПАО "Селигдар"

ЕС ввел санкции против золотодобывающей компании ПАО "Селигдар"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 21-й пакет санкций Евросоюза против России включена золотодобывающая компания ПАО «Селигдар».
  • В санкционный список также попали ООО «Южный Горно-Металлургический Комплекс», АО Areal International, АО «Сусуманзолото», АО «Высочайший», АО «Золоторудная Компания Павлик», ПАО «Южуралзолото» и ООО «Норголд».
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета рестрикций против России включил в санкционный список золотодобывающую компанию ПАО "Селигдар", следует из официального журнала ЕС.
"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.)… ПАО "Селигдар", - говорится в документе.
В санкционный список также были включены ООО "Южный Горно-Металлургический Комплекс", АО Areal International, АО "Сусуманзолото", АО "Высочайший", АО "Золоторудная Компания Павлик", ПАО "Южуралзолото" и ООО "Норголд", следует из документа.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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