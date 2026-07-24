ЕС ввел санкции против ПАО "Селигдар"

Краткий пересказ от РИА ИИ В 21-й пакет санкций Евросоюза против России включена золотодобывающая компания ПАО «Селигдар».

В санкционный список также попали ООО «Южный Горно-Металлургический Комплекс», АО Areal International, АО «Сусуманзолото», АО «Высочайший», АО «Золоторудная Компания Павлик», ПАО «Южуралзолото» и ООО «Норголд».

БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета рестрикций против России включил в санкционный список золотодобывающую компанию ПАО "Селигдар", следует из официального журнала ЕС.

"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.)… ПАО "Селигдар", - говорится в документе.

В санкционный список также были включены ООО "Южный Горно-Металлургический Комплекс", АО Areal International, АО " Сусуманзолото ", АО " Высочайший ", АО "Золоторудная Компания Павлик", ПАО "Южуралзолото" и ООО "Норголд", следует из документа.

"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.