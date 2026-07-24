Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз включил инвестиционный холдинг АФК «Система» в санкционный список в рамках 21-го пакета рестрикций против России.
- В санкционный список также попал член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета рестрикций против России включил в санкционный список инвестиционный холдинг АФК "Система", следует из официального журнала ЕС.
"Пакет мер наносит удар по… ПАО Акционерная финансовая корпорация "Система", - говорится в документе.
Помимо самого холдинга, в санкционный список также был включен член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, следует из документа.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.