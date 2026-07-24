Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ввел новый 21-й пакет санкций против России.
- В рамках этого пакета введены ограничения в отношении электроэнергетической компании «Интер РАО».
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении одной из крупнейших в России электроэнергетических компаний "Интер РАО", следует из заявления дипслужбы ЕС.
"Пакет мер наносит удар по… "Интер РАО"- говорится в сообщении службы.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.