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ЕС включил "Интер РАО" в 21-й пакет санкций против России - РИА Новости, 24.07.2026
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00:06 24.07.2026
ЕС включил "Интер РАО" в 21-й пакет санкций против России

ЕС включил "Интер РАО" в 21-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел новый 21-й пакет санкций против России.
  • В рамках этого пакета введены ограничения в отношении электроэнергетической компании «Интер РАО».
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении одной из крупнейших в России электроэнергетических компаний "Интер РАО", следует из заявления дипслужбы ЕС.
"Пакет мер наносит удар по… "Интер РАО"- говорится в сообщении службы.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ЕС включил "Руснефтегаз" в 21-й пакет санкций против России
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