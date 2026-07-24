ЕС включил "Руснефтегаз" в 21-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении нефтяной компании "Руснефтегаз" и ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), следует из заявления дипслужбы ЕС.