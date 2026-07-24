Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ввел ограничения в отношении нефтяной компании «Руснефтегаз» в рамках нового 21-го пакета санкций против России.
- Под рестрикции также попали нефтеперерабатывающие заводы «Северный Кузбасс», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и Анжерский НПЗ, а также нефтяные компании «Обьнефтегазгеология» и АО «Калмнефтегаз».
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении нефтяной компании "Руснефтегаз" и ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), следует из заявления дипслужбы ЕС.
"Пакет мер наносит удар по… АО "Руснефтегаз", - говорится в сообщении службы.
Помимо этого, под рестрикции попали НПЗ "Северный Кузбасс" Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и Анжерский НПЗ.
Также под санкции попали нефтяные компании "Обьнефтегазгеология" и АО "Калмнефтегаз".
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.