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ЕС ввел санкции против певца Маршала и директора "Газпром-медиа холдинга" - РИА Новости, 24.07.2026
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00:04 24.07.2026
ЕС ввел санкции против певца Маршала и директора "Газпром-медиа холдинга"

ЕС ввел санкции против певца Маршала и директора "Газпром-медиа холдинга" Жарова

© ФотоАлександр Маршал
Александр Маршал - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото
Александр Маршал. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Маршала, Александра Жарова, Владимира Табака и Михаила Гуцериева.
  • В 21-й пакет санкций также попали Максим Григорьев и облачный провайдер «Бегет» с его сооснователями.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении певца Александра Маршала, генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова и генерального директора АНО "Диалог", президента международной ассоциации по фактчекингу GFCN Владимира Табака, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, в 21-й пакет санкций попали генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, облачный провайдер "Бегет" и его сооснователи. Евросоюз попытался обвинить вышеперечисленных лиц в якобы "пропаганде".
Санкции также были введены в отношении российского предпринимателя и поэта Михаила Гуцериева.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
ЕС ввел санкции против "WB Банка", РСХБ, и "Дом.РФ"
Вчера, 23:55
 
РоссияМоскваАлександр МаршалАлександр ЖаровМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Газпром-Медиа ХолдингЕвросоюз
 
 
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