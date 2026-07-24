Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Маршала, Александра Жарова, Владимира Табака и Михаила Гуцериева.
- В 21-й пакет санкций также попали Максим Григорьев и облачный провайдер «Бегет» с его сооснователями.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении певца Александра Маршала, генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова и генерального директора АНО "Диалог", президента международной ассоциации по фактчекингу GFCN Владимира Табака, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, в 21-й пакет санкций попали генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, облачный провайдер "Бегет" и его сооснователи. Евросоюз попытался обвинить вышеперечисленных лиц в якобы "пропаганде".
Санкции также были введены в отношении российского предпринимателя и поэта Михаила Гуцериева.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.