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Иркутский авиазавод рассказал о планах по выпуску самолетов МС-21 - РИА Новости, 24.07.2026
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16:58 24.07.2026
Иркутский авиазавод рассказал о планах по выпуску самолетов МС-21

Иркутский авиазавод планирует выпускать до 36 самолетов МС-21 в год

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСамолет МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода
Самолет МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Иркутском авиационном заводе планируется нарастить мощности производства самолетов МС-21 до 36 машин в год.
  • МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией "Яковлев", вмещающий от 163 до 211 пассажиров.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мощности производства самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе планируется нарастить до 36 машин в год, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"Планируется последовательное наращивание темпов серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год", - говорится в материалах.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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РоссияИркутская областьВладимир ПутинИркутский авиационный заводОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21
 
 
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