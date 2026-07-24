Иркутский авиазавод рассказал о планах по выпуску самолетов МС-21

Краткий пересказ от РИА ИИ На Иркутском авиационном заводе планируется нарастить мощности производства самолетов МС-21 до 36 машин в год.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией "Яковлев", вмещающий от 163 до 211 пассажиров.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мощности производства самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе планируется нарастить до 36 машин в год, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.

"Планируется последовательное наращивание темпов серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год", - говорится в материалах.