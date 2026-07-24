Филиппины надеются на участие Путина в саммите АСЕАН, заявили в посольстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филиппины надеются на участие президента России Владимира Путина в саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле 10–12 ноября.
- Филиппинская сторона пока не получила официального ответа на приглашение.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины надеются на участие президента России Владимира Путина в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщили РИА Новости в посольстве азиатской республики в Москве.
"Мы надеемся, что президент Путин сможет посетить саммит в Маниле", - заявили агентству в посольстве.
Как уточнили в диппредставительстве, филиппинская сторона пока не получила официального ответа на приглашение.
Индонезия ждет Путина с визитом, сообщил посол в России
22 июля, 03:42