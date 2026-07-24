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Филиппины надеются на участие Путина в саммите АСЕАН, заявили в посольстве - РИА Новости, 24.07.2026
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00:41 24.07.2026
Филиппины надеются на участие Путина в саммите АСЕАН, заявили в посольстве

РИА Новости: Филиппины надеются на участие Путина в саммите АСЕАН в Маниле

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филиппины надеются на участие президента России Владимира Путина в саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле 10–12 ноября.
  • Филиппинская сторона пока не получила официального ответа на приглашение.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины надеются на участие президента России Владимира Путина в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщили РИА Новости в посольстве азиатской республики в Москве.
Саммит АСЕАН ожидается в Маниле, столице Филиппин, 10-12 ноября. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на саммите Россия-АСЕАН пригласил российского лидера Владимира Путина принять участие в саммите организации в Маниле.
"Мы надеемся, что президент Путин сможет посетить саммит в Маниле", - заявили агентству в посольстве.
Как уточнили в диппредставительстве, филиппинская сторона пока не получила официального ответа на приглашение.
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