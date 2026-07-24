Филиппины надеются на участие Путина в саммите АСЕАН, заявили в посольстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Филиппины надеются на участие президента России Владимира Путина в саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле 10–12 ноября.

Филиппинская сторона пока не получила официального ответа на приглашение.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины надеются на участие президента России Владимира Путина в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщили РИА Новости в посольстве азиатской республики в Москве.

Саммит АСЕАН ожидается в Маниле , столице Филиппин , 10-12 ноября. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на саммите Россия-АСЕАН пригласил российского лидера Владимира Путина принять участие в саммите организации в Маниле.

"Мы надеемся, что президент Путин сможет посетить саммит в Маниле", - заявили агентству в посольстве.