В Самарской области третий день ищут 14-летнего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы Самарской области третий день ищут 14-летнего мальчика.
- В среду вечером на реке в Борском районе утонули дети 2009 и 2012 годов рождения, тело одного из них уже нашли.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы Самарской области третий день ищут 14-летнего мальчика на реке Самара, где в среду тонули трое подростков, сообщили региональном ГУМЧС.
Ранее ведомство сообщало, что в среду вечером на реке в Борском районе утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли третьего ребенка 2011 года рождения. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли тело старшего мальчика.
"В работах задействованы 6 специалистов и 2 единицы техники. Поиски ведутся непрерывно: обследуются русло реки, прибрежная зона и прилегающая местность. Ситуацию осложняют быстрое течение и сложный рельеф дна", - рассказали в пресс-службе ГУМЧС в канале на платформе "Макс".
В Самарской области два мальчика утонули в реке
20 июня, 22:15