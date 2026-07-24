В Херсонской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя Херсонской области погибли от атак ВСУ за сутки, двенадцать человек пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области погибли и 12 пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погибли три мирных жителя Херсонской области, 12 человек пострадали", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Алешках от удара БПЛА погиб мужчина 1965 года рождения.
"В Раденске и Родном при подрывах на минах погибли мужчины 1970 и 1991 года рождения", - подчеркнул губернатор.