В Херсонской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Три мирных жителя Херсонской области погибли от атак ВСУ за сутки, двенадцать человек пострадали.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области погибли и 12 пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погибли три мирных жителя Херсонской области , 12 человек пострадали", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс"

В частности, по его словам, в Алешках от удара БПЛА погиб мужчина 1965 года рождения.