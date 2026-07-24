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В Херсонской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 24.07.2026
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11:20 24.07.2026 (обновлено: 11:26 24.07.2026)
В Херсонской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека

В Херсонской области за сутки при ударах ВСУ три человека погибли, 12 пострадали

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три мирных жителя Херсонской области погибли от атак ВСУ за сутки, двенадцать человек пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области погибли и 12 пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погибли три мирных жителя Херсонской области, 12 человек пострадали", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Алешках от удара БПЛА погиб мужчина 1965 года рождения.
"В Раденске и Родном при подрывах на минах погибли мужчины 1970 и 1991 года рождения", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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