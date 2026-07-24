Экс-сотрудника филиала РЖД приговорили к 11 годам колонии за взятки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудник филиала ОАО "РЖД" Алексей Крылов признан виновным в восьми эпизодах получения взяток и участии в преступном сообществе.
- Алексею Крылову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 миллиона рублей.
- У осужденного конфискованы денежные средства, полученные в результате преступлений, на сумму свыше 220 миллионов рублей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 11 годам бывшего сотрудника филиала ОАО "РЖД" по делу о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Там уточнили, что Алексей Крылов является фигурантом дела о получении взяток от контрагентов руководителями филиала РЖД (административно-хозяйственное управление). Его признали виновным в восьми эпизодах получения взяток, а также организации преступного сообщества либо участии в нем.
"Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 4 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что суд конфисковал у осужденного денежные средства, полученные в результате преступлений, на сумму свыше 220 миллионов рублей и запретил на срок семь лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Крылова взяли под стражу в зале суда.
В октябре прошлого года Басманный суд столицы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД за взяточничество.
На скамье подсудимых находились экс-замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Олег Кириллов, бывший первый заместитель начальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Алексей Савченко, экс-начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Андреев, бывший замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Стрельцов.