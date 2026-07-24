Экс-сотрудника филиала РЖД приговорили к 11 годам колонии за взятки

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудник филиала ОАО "РЖД" Алексей Крылов признан виновным в восьми эпизодах получения взяток и участии в преступном сообществе.

Алексею Крылову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 миллиона рублей.

У осужденного конфискованы денежные средства, полученные в результате преступлений, на сумму свыше 220 миллионов рублей.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 11 годам бывшего сотрудника филиала ОАО "РЖД" по делу о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Там уточнили, что Алексей Крылов является фигурантом дела о получении взяток от контрагентов руководителями филиала РЖД (административно-хозяйственное управление). Его признали виновным в восьми эпизодах получения взяток, а также организации преступного сообщества либо участии в нем.

"Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 4 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что суд конфисковал у осужденного денежные средства, полученные в результате преступлений, на сумму свыше 220 миллионов рублей и запретил на срок семь лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Крылова взяли под стражу в зале суда.

В октябре прошлого года Басманный суд столицы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД за взяточничество.