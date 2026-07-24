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Производитель дронов на Украине и госэкспортер не поделили рынок США - РИА Новости, 24.07.2026
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03:19 24.07.2026
Производитель дронов на Украине и госэкспортер не поделили рынок США

РИА Новости: разработчик дронов на Украине и госэкспортер не поделили рынок США

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания UFORCE заключила меморандум с американской ReconCraft о выпуске украинских морских дронов семейства Magura в США.
  • Украинская госкомпания «Спецтехноэкспорт» ранее подписала меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных систем с американской компанией Red Cat.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Разработчик украинских морских дронов Magura и украинская госкомпания "Спецтехноэкспорт" развязали конкурентную борьбу на рынке США, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Компания UFORCE в июле заключила меморандум с американской ReconCraft о выпуске украинских морских дронов семейства Magura в США, назвав себя их исключительным производителем и поставщиком технологий.
Однако всего четырьмя месяцами ранее, в марте, "Спецтехноэкспорт", который представляет украинскую военную продукцию на внешних рынках и включил Magura в свой каталог, подписал меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных систем с другой американской компанией - Red Cat.
Еще в 2025 году Red Cat сообщала о планах выпускать в США семиметровый морской беспилотник от неназванного зарубежного разработчика. Профильные издания Defense Express и European Security & Defence по внешнему виду и боевым характеристикам определили, что речь идет о дроне Magura V7. Сама американская компания модель аппарата и зарубежного партнера не называла, выяснило РИА Новости.
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