Производитель дронов на Украине и госэкспортер не поделили рынок США

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания UFORCE заключила меморандум с американской ReconCraft о выпуске украинских морских дронов семейства Magura в США.

Украинская госкомпания «Спецтехноэкспорт» ранее подписала меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных систем с американской компанией Red Cat.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Разработчик украинских морских дронов Magura и украинская госкомпания "Спецтехноэкспорт" развязали конкурентную борьбу на рынке США, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

Компания UFORCE в июле заключила меморандум с американской ReconCraft о выпуске украинских морских дронов семейства Magura в США, назвав себя их исключительным производителем и поставщиком технологий.

Однако всего четырьмя месяцами ранее, в марте, "Спецтехноэкспорт", который представляет украинскую военную продукцию на внешних рынках и включил Magura в свой каталог, подписал меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных систем с другой американской компанией - Red Cat.