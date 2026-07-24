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В Подмосковье приобрели почти 8 тысяч тонн свежей рыбы за январь — май - РИА Новости, 24.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:50 24.07.2026
В Подмосковье приобрели почти 8 тысяч тонн свежей рыбы за январь — май

В Подмосковье купили почти 8 тысяч тонн свежей рыбы за январь — май этого года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Продажа рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители Московской области за первые пять месяцев 2026 года приобрели более 7,848 тонны свежей рыбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
А объем продаж натуральных консервов и консервов с добавлением масла превысил 2,464 тонны.
Предприятия региона выпускают продукцию разных видов рыбы: от карася и карпа до форели и осетра.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что стабильные объемы продаж и устойчивый интерес потребителей вносят вклад в продовольственную безопасность региона и делают возможным дальнейшее развитие рыбоводства и переработки в Подмосковье.
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