В Подмосковье приобрели почти 8 тысяч тонн свежей рыбы за январь — май

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители Московской области за первые пять месяцев 2026 года приобрели более 7,848 тонны свежей рыбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

А объем продаж натуральных консервов и консервов с добавлением масла превысил 2,464 тонны.

Предприятия региона выпускают продукцию разных видов рыбы: от карася и карпа до форели и осетра.