В Подмосковье приобрели почти 8 тысяч тонн свежей рыбы за январь — май

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители Московской области за первые пять месяцев 2026 года приобрели более 7,848 тонны свежей рыбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
А объем продаж натуральных консервов и консервов с добавлением масла превысил 2,464 тонны.
Предприятия региона выпускают продукцию разных видов рыбы: от карася и карпа до форели и осетра.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что стабильные объемы продаж и устойчивый интерес потребителей вносят вклад в продовольственную безопасность региона и делают возможным дальнейшее развитие рыбоводства и переработки в Подмосковье.