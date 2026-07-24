Пилоты итальянских истребителей не смогли попасть в БПЛА над Румынией

"Решение о нанесении удара по цели было принято сразу после входа в воздушное пространство Румынии. Итальянские пилоты вели огонь, но ракета, выпущенная итальянскими истребителями Eurofighter, не попала в цель", - заявил Влад на брифинге, комментируя ситуацию.

По его словам, после в воздух подняли истребители F-16 с румынскими экипажами, и те уже справились с задачей. Влад отметил, что на пространстве НАТО было всего четыре похожих ситуации и в двух случаях дроны сбили именно румынские пилоты.