Пилоты итальянских истребителей не смогли попасть в БПЛА над Румынией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилоты итальянских истребителей Typhoon Eurofighter пытались сбить беспилотник, нарушивший румынское воздушное пространство, но промахнулись.
- Румынские истребители F-16 успешно справились с задачей по устранению дрона после того, как итальянские пилоты не попали в цель.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Пилоты итальянских истребителей Typhoon Eurofighter пытались сбить беспилотник, который нарушил румынское воздушное пространство, но промахнулись, заявил начальник генерального штаба генерал Георгицэ Влад.
Ранее в пятницу президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны.
"Решение о нанесении удара по цели было принято сразу после входа в воздушное пространство Румынии. Итальянские пилоты вели огонь, но ракета, выпущенная итальянскими истребителями Eurofighter, не попала в цель", - заявил Влад на брифинге, комментируя ситуацию.
По его словам, после в воздух подняли истребители F-16 с румынскими экипажами, и те уже справились с задачей. Влад отметил, что на пространстве НАТО было всего четыре похожих ситуации и в двух случаях дроны сбили именно румынские пилоты.
Начальник генштаба отказался сообщить, почему для поражения беспилотника использовали истребители и ракеты, а не наземные установки ПВО Gepard.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.