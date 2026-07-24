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Пилоты итальянских истребителей не смогли попасть в БПЛА над Румынией - РИА Новости, 24.07.2026
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18:24 24.07.2026
Пилоты итальянских истребителей не смогли попасть в БПЛА над Румынией

Пилоты итальянских истребителей не смогли попасть в беспилотник над Румынией

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилоты итальянских истребителей Typhoon Eurofighter пытались сбить беспилотник, нарушивший румынское воздушное пространство, но промахнулись.
  • Румынские истребители F-16 успешно справились с задачей по устранению дрона после того, как итальянские пилоты не попали в цель.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Пилоты итальянских истребителей Typhoon Eurofighter пытались сбить беспилотник, который нарушил румынское воздушное пространство, но промахнулись, заявил начальник генерального штаба генерал Георгицэ Влад.
Ранее в пятницу президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны.
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"Решение о нанесении удара по цели было принято сразу после входа в воздушное пространство Румынии. Итальянские пилоты вели огонь, но ракета, выпущенная итальянскими истребителями Eurofighter, не попала в цель", - заявил Влад на брифинге, комментируя ситуацию.
По его словам, после в воздух подняли истребители F-16 с румынскими экипажами, и те уже справились с задачей. Влад отметил, что на пространстве НАТО было всего четыре похожих ситуации и в двух случаях дроны сбили именно румынские пилоты.
Начальник генштаба отказался сообщить, почему для поражения беспилотника использовали истребители и ракеты, а не наземные установки ПВО Gepard.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
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