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В РСТ рассказали о спросе на поездки в Грузию на фоне избиения туристки - РИА Новости, 24.07.2026
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16:33 24.07.2026
В РСТ рассказали о спросе на поездки в Грузию на фоне избиения туристки

РСТ: туроператоры не фиксируют системного снижения спроса на поездки в Грузию

© Depositphotos.com / Daxiao_Productions Туристы с рюкзаками
Туристы с рюкзаками - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Depositphotos.com / Daxiao_Productions
Туристы с рюкзаками. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туроператоры не фиксируют системного снижения спроса на поездки в Грузию среди российских туристов на фоне нападения на гражданку России.
  • Отдельные случаи отмены поездок есть, но они не позволяют говорить об устойчивом изменении рынка.
  • В РСТ надеются, что предпринятые грузинской стороной меры позволят сохранить высокий уровень безопасности туристов и не окажут долгосрочного негативного влияния на туристические связи между Россией и Грузией.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Говорить о массовом отказе российских туристов от поездок в Грузию на фоне нападения на гражданку России преждевременно, туроператоры не фиксируют снижение спроса, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"На данный момент говорить о массовом отказе россиян от поездок в Грузию или о сформировавшейся тенденции к бойкоту преждевременно. По информации, которой располагает РСТ, туроператоры и туристические агентства не фиксируют системного снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.
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В союзе указывают, что возможны отдельные случаи отмен или обращений туристов, обеспокоенных новостным фоном, однако они не позволяют говорить об устойчивом изменении рынка. В РСТ также нет данных, подтверждающих, что турагентства массово прекращают продажи туров в Грузию или целенаправленно переориентируют клиентов на Армению, либо внутренние направления.
"В каждом конкретном случае агентства предлагают альтернативы, исходя из пожеланий туриста и его отношения к ситуации, однако это является обычной практикой работы с клиентами, а не признаком сложившейся рыночной тенденции", - подчеркнули там.
В союзе отметили, что резонансные происшествия могут оказывать краткосрочное влияние на настроения путешественников. Однако в настоящее время делать вывод о том, что именно данный инцидент уже привел к заметному снижению турпотока, оснований нет.
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"Мы надеемся, что произошедший инцидент получит принципиальную правовую оценку, а предпринятые грузинской стороной меры позволят сохранить высокий уровень безопасности туристов и не окажут долгосрочного негативного влияния на туристические связи между Россией и Грузией", - заключили в РСТ.
МВД Грузии 19 июля сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества.
По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Как рассказала РИА Новости очевидица инцидента Владислава Бородина, после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.
Во вторник Телавский районный суд освободил Чигладзе под залог в 5 тысяч лари (около 1,85 тысячи долларов).
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