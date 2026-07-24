В РСТ рассказали о спросе на поездки в Грузию на фоне избиения туристки

Краткий пересказ от РИА ИИ Туроператоры не фиксируют системного снижения спроса на поездки в Грузию среди российских туристов на фоне нападения на гражданку России.

Отдельные случаи отмены поездок есть, но они не позволяют говорить об устойчивом изменении рынка.

В РСТ надеются, что предпринятые грузинской стороной меры позволят сохранить высокий уровень безопасности туристов и не окажут долгосрочного негативного влияния на туристические связи между Россией и Грузией.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Говорить о массовом отказе российских туристов от поездок в Грузию на фоне нападения на гражданку России преждевременно, туроператоры не фиксируют снижение спроса, заявили в Российском союзе туриндустрии ( Говорить о массовом отказе российских туристов от поездок в Грузию на фоне нападения на гражданку России преждевременно, туроператоры не фиксируют снижение спроса, заявили в Российском союзе туриндустрии ( РСТ ).

"На данный момент говорить о массовом отказе россиян от поездок в Грузию или о сформировавшейся тенденции к бойкоту преждевременно. По информации, которой располагает РСТ, туроператоры и туристические агентства не фиксируют системного снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.

В союзе указывают, что возможны отдельные случаи отмен или обращений туристов, обеспокоенных новостным фоном, однако они не позволяют говорить об устойчивом изменении рынка. В РСТ также нет данных, подтверждающих, что турагентства массово прекращают продажи туров в Грузию или целенаправленно переориентируют клиентов на Армению , либо внутренние направления.

"В каждом конкретном случае агентства предлагают альтернативы, исходя из пожеланий туриста и его отношения к ситуации, однако это является обычной практикой работы с клиентами, а не признаком сложившейся рыночной тенденции", - подчеркнули там.

В союзе отметили, что резонансные происшествия могут оказывать краткосрочное влияние на настроения путешественников. Однако в настоящее время делать вывод о том, что именно данный инцидент уже привел к заметному снижению турпотока, оснований нет.

"Мы надеемся, что произошедший инцидент получит принципиальную правовую оценку, а предпринятые грузинской стороной меры позволят сохранить высокий уровень безопасности туристов и не окажут долгосрочного негативного влияния на туристические связи между Россией и Грузией", - заключили в РСТ.

МВД Грузии 19 июля сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества.

По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Как рассказала РИА Новости очевидица инцидента Владислава Бородина, после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.