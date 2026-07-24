В РСПП прокомментировали снижение ставки ЦБ до 14 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает снижение ключевой ставки позитивным, но недостаточным для экономики.

По мнению вице-президента РСПП, для снижения инфляции необходима более тесная координация действий правительства и Банка России.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) позитивно оценивает продолжение тренда Банка России по смягчения денежно-кредитной политики, однако шаг в 0,25 процентного пункта является скорее символическим, чем достаточным для экономики, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) позитивно оценивает продолжение тренда Банка России по смягчения денежно-кредитной политики, однако шаг в 0,25 процентного пункта является скорее символическим, чем достаточным для экономики, заявил вице-президент РСПП Александр Мурычев.

ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.

"Это уже десятое подряд снижение ставки с июня 2025 года. РСПП позитивно оценивает продолжение движения Банка России в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Однако шаг в 25 базисных пунктов до 14% - это скорее символический, чем достаточный сигнал для экономики", - приводит слова Мурычева пресс-служба РСПП.

По его словам, при текущем уровне ключевой ставки стоимость кредитов для бизнеса по-прежнему остается высокой, и значительная часть инвестпроектов становится экономически нецелесообразной.

Вице-президент РСПП подчеркнул, что борьба с инфляцией в текущих экономических условиях выходит за рамки только денежно-кредитной политики. "Инфляцию невозможно устойчиво снизить исключительно монетарными методами. Значительная часть роста цен обусловлена немонетарными факторами: ситуацией на топливном рынке, увеличением тарифов естественных монополий и регулируемых услуг, ростом издержек производителей, ограничениями предложения в отдельных сегментах", - пояснил он.