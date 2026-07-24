Жителей Волгоградской области предупредили о приближающейся жаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгоградской области ожидается жара до +42 градусов в период с 13:00 25 июля до конца суток 26 июля.
- В пятницу в отдельных районах Волгоградской области прогнозируются сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.
ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Жара до +42 градусов ожидается в Волгоградской области в выходные, сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
"Сильная жара +40… +42 градусов ожидается на территории Волгоградской области в период с 13.00 до конца суток 25-го и сутки 26 июля", - говорится в сообщении РСЧС в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в пятницу в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.