Жителей Волгоградской области предупредили о приближающейся жаре

ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Жара до +42 градусов ожидается в Волгоградской области в выходные, сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Отмечается, что в пятницу в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.