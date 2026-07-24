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Жителей Волгоградской области предупредили о приближающейся жаре - РИА Новости, 24.07.2026
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13:59 24.07.2026
Жителей Волгоградской области предупредили о приближающейся жаре

РСЧС: в Волгоградской области ожидается жара до плюс 42 градусов

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгоградской области ожидается жара до +42 градусов в период с 13:00 25 июля до конца суток 26 июля.
  • В пятницу в отдельных районах Волгоградской области прогнозируются сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.
ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Жара до +42 градусов ожидается в Волгоградской области в выходные, сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
"Сильная жара +40… +42 градусов ожидается на территории Волгоградской области в период с 13.00 до конца суток 25-го и сутки 26 июля", - говорится в сообщении РСЧС в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в пятницу в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.
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