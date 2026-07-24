Врач назвала продукт, который поможет справиться с ротавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ Активное употребление сельди может помочь справиться с ротавирусом, так как она содержит витамин D и цинк.

Витамин D запускает выработку антибиотиков, разрушающих ротавирус, а цинк помогает купировать симптомы заболевания.

Для снижения рисков заражения ротавирусом также полезно употреблять яблоки, бананы, морковь, тыкву, цитрусовые и киви.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Активное употребление сельди поможет справиться с ротавирусом: она содержит витамин D, который запускает выработку антибиотиков, разрушающих вирус, и цинк, который убирает симптомы, рассказала РИА Новости врач-терапевт Анна Цуканова.

"Для снижения рисков заражения ротавирусом достаточно нескольких недель активного употребления сельди, которая и содержит витамин D и цинк. Первый - запускает выработку антибиотиков широкого спектра действия, которые способны напрямую разрушать вирус, а второй - помогает купировать симптомы заболевания и ускорять восстановление после заражения", - сказала она.

По ее словам, сельдь содержит в себе больше витамина D, чем другие виды доступных рыб. "Нутриент в случае ротавируса работает не просто как витамин. Он заставляет клетки кишечника вырабатывать антибиотики широкого спектра действия, которые буквально "вскрывают" оболочку ротавируса, а также регулирует иммунный ответ организма", - пояснила Цуканова.

Она рассказала, что витамин D из сельди также снижает риск чрезмерного воспаления, которое часто превращает обычную инфекцию в тяжелое состояние с мучительными симптомами. Так, один нутриент способен как бороться с вирусом, так и ускорять восстановление после него.

При этом в 200 граммах сельди содержится больше четверти дневной нормы цинка. "Цинк отвечает за восстановление поврежденных участков кишечника при ротавирусе, препятствует размножению данной болезни, а также напрямую сокращает интенсивность симптомов", - отметила врач.

Цуканова подчеркнула, что для полной защиты нужно также грамотно подготовить микрофлору. Так, яблоки и бананы перед отпуском помогают полезным бактериям размножаться, что не позволит ротавирусу закрепиться на стенках кишечника.