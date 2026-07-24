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Врач назвала продукт, который поможет справиться с ротавирусом - РИА Новости, 24.07.2026
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15:15 24.07.2026
Врач назвала продукт, который поможет справиться с ротавирусом

Терапевт Цуканова: активное употребление сельди поможет справиться с ротавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активное употребление сельди может помочь справиться с ротавирусом, так как она содержит витамин D и цинк.
  • Витамин D запускает выработку антибиотиков, разрушающих ротавирус, а цинк помогает купировать симптомы заболевания.
  • Для снижения рисков заражения ротавирусом также полезно употреблять яблоки, бананы, морковь, тыкву, цитрусовые и киви.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Активное употребление сельди поможет справиться с ротавирусом: она содержит витамин D, который запускает выработку антибиотиков, разрушающих вирус, и цинк, который убирает симптомы, рассказала РИА Новости врач-терапевт Анна Цуканова.
"Для снижения рисков заражения ротавирусом достаточно нескольких недель активного употребления сельди, которая и содержит витамин D и цинк. Первый - запускает выработку антибиотиков широкого спектра действия, которые способны напрямую разрушать вирус, а второй - помогает купировать симптомы заболевания и ускорять восстановление после заражения", - сказала она.
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По ее словам, сельдь содержит в себе больше витамина D, чем другие виды доступных рыб. "Нутриент в случае ротавируса работает не просто как витамин. Он заставляет клетки кишечника вырабатывать антибиотики широкого спектра действия, которые буквально "вскрывают" оболочку ротавируса, а также регулирует иммунный ответ организма", - пояснила Цуканова.
Она рассказала, что витамин D из сельди также снижает риск чрезмерного воспаления, которое часто превращает обычную инфекцию в тяжелое состояние с мучительными симптомами. Так, один нутриент способен как бороться с вирусом, так и ускорять восстановление после него.
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При этом в 200 граммах сельди содержится больше четверти дневной нормы цинка. "Цинк отвечает за восстановление поврежденных участков кишечника при ротавирусе, препятствует размножению данной болезни, а также напрямую сокращает интенсивность симптомов", - отметила врач.
Цуканова подчеркнула, что для полной защиты нужно также грамотно подготовить микрофлору. Так, яблоки и бананы перед отпуском помогают полезным бактериям размножаться, что не позволит ротавирусу закрепиться на стенках кишечника.
В свою очередь морковь и тыква укрепляют слизистую оболочку и делают ее более устойчивой к повреждениям, а цитрусовые и киви "гасят" потенциальное воспаление и готовят клетки к быстрому восстановлению. Эксперт обратила внимание, что если при употреблении этих продуктов произойдет заражение вирусом, то болезнь пройдет в легкой форме.
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