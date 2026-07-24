Россия вошла в топ-5 поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия вошла в первую пятерку поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию.
- Инвестиции Саудовской Аравии в российскую экономику за последний год выросли на 90%.
- Между странами прорабатываются совместные проекты в сфере водородной энергетики, мирного атома, цифровых технологий для нефтегазового сектора и локализации российских производств в Саудовской Аравии.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия вошла в первую пятерку поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию, только за последний год инвестиции королевства в российскую экономику выросли на 90%, сообщило правительство России по итогам торжественного вечера по случаю 100-летия дипломатических отношений двух стран.
"За 5 лет объем двусторонней торговли вырос более чем вдвое. Россия вошла в первую пятерку поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию. Саудовские инвестиции в российскую экономику за минувший год выросли на 90%", - говорится в сообщении.
Между странами прорабатываются совместные проекты в сфере водородной энергетики, мирного атома, цифровых технологий для нефтегазового сектора, локализации российских производств в Саудовской Аравии, добавляется в сообщении.
Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества стран стала совместная работа в сфере глобальной энергетики в формате ОПЕК+. Объединение поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей.
"Россию и Саудовскую Аравию объединяет приверженность справедливому, многополярному мироустройству, в котором уважают интересы каждого народа и его право самостоятельно выбирать свой путь", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует кабмин.
По его словам, наибольшую динамику двустороннее сотрудничество приобрело на новейшем этапе истории. Во многом такой подход стал возможным благодаря доверительным контактам между руководствами двух стран, подчеркнул Новак.