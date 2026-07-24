Россия вошла в топ-5 поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия вошла в первую пятерку поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию.

Инвестиции Саудовской Аравии в российскую экономику за последний год выросли на 90%.

Между странами прорабатываются совместные проекты в сфере водородной энергетики, мирного атома, цифровых технологий для нефтегазового сектора и локализации российских производств в Саудовской Аравии.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия вошла в первую пятерку поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию, только за последний год инвестиции королевства в российскую экономику выросли на 90%, сообщило правительство России по итогам торжественного вечера по случаю 100-летия дипломатических отношений двух стран.

"За 5 лет объем двусторонней торговли вырос более чем вдвое. Россия вошла в первую пятерку поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию . Саудовские инвестиции в российскую экономику за минувший год выросли на 90%", - говорится в сообщении

Между странами прорабатываются совместные проекты в сфере водородной энергетики, мирного атома, цифровых технологий для нефтегазового сектора, локализации российских производств в Саудовской Аравии, добавляется в сообщении.

Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества стран стала совместная работа в сфере глобальной энергетики в формате ОПЕК+. Объединение поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка в интересах производителей и потребителей.

"Россию и Саудовскую Аравию объединяет приверженность справедливому, многополярному мироустройству, в котором уважают интересы каждого народа и его право самостоятельно выбирать свой путь", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует кабмин.