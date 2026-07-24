Глава МИД Никарагуа назвал Россию дружественной страной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава никарагуанского МИД Вальдрак Джентске заявил, что Россия остается дружественной Никарагуа страной и стратегическим партнером.
- Министр подчеркнул, что должен возникнуть новый мир, признающий многосторонность и отличающийся от гегемонического порядка, установленного западными странами.
МАНАГУА, 24 июл - РИА Новости. Россия была и остается дружественной Никарагуа страной и стратегическим партнером на фоне меняющегося мира, заявил РИА Новости глава никарагуанского МИД Вальдрак Джентске.
"Мы характеризуем наши отношения как стратегические... Наше правительство... всегда подчеркивало эту политику сближения, сотрудничества и стратегического партнерства, которую мы поддерживаем с Российской Федерацией, дружественной страной в контексте меняющегося мира", - сказал министр.
По его словам, должен возникнуть "новый мир, признающий многосторонность, признающий людей, живущих на территории, которую мы называем Глобальным Югом". Джентске полагает, что этот новый мировой порядок должен признать существование различных силы, стран и моделей в мире. Он также подчеркнул, что этот порядок должен отличаться от гегемонического, установленного западными странами.
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