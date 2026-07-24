Краткий пересказ от РИА ИИ Глава никарагуанского МИД Вальдрак Джентске заявил, что Россия остается дружественной Никарагуа страной и стратегическим партнером.

Министр подчеркнул, что должен возникнуть новый мир, признающий многосторонность и отличающийся от гегемонического порядка, установленного западными странами.

МАНАГУА, 24 июл - РИА Новости. Россия была и остается дружественной Никарагуа страной и стратегическим партнером на фоне меняющегося мира, заявил РИА Новости глава никарагуанского МИД Вальдрак Джентске.

"Мы характеризуем наши отношения как стратегические... Наше правительство... всегда подчеркивало эту политику сближения, сотрудничества и стратегического партнерства, которую мы поддерживаем с Российской Федерацией, дружественной страной в контексте меняющегося мира", - сказал министр.