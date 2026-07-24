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В Германии выступили с внезапным заявлением о России из-за Украины - РИА Новости, 24.07.2026
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11:44 24.07.2026 (обновлено: 13:12 24.07.2026)
В Германии выступили с внезапным заявлением о России из-за Украины

BZ: немецкие власти не верят в поражение России в конфликте на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие политики в большинстве своем не верят в возможность поражения России, но продолжают цепляться за военное решение, чтобы не потерять лицо, пишет Berliner Zeitung.
  • В статье отмечается, что такой подход лишен воображения и вдохновения, отличается ограниченностью, но строго следует однажды провозглашенным принципам.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Немецкие политики в большей своей массе не верят в возможность поражения России, пишет Berliner Zeitung.

"Число сторонников жесткой линии в германских исследовательских центрах, редакциях и партиях, которые действительно верят в поражение России, вряд ли превышает несколько десятков человек. На деле политики продолжают цепляться за военное решение, чтобы не потерять лицо. Дипломатическая возможность остается заблокированной", — говорится в публикации.
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В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
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