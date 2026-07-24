Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкие политики в большинстве своем не верят в возможность поражения России, но продолжают цепляться за военное решение, чтобы не потерять лицо, пишет Berliner Zeitung.
- В статье отмечается, что такой подход лишен воображения и вдохновения, отличается ограниченностью, но строго следует однажды провозглашенным принципам.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Немецкие политики в большей своей массе не верят в возможность поражения России, пишет Berliner Zeitung.
"Число сторонников жесткой линии в германских исследовательских центрах, редакциях и партиях, которые действительно верят в поражение России, вряд ли превышает несколько десятков человек. На деле политики продолжают цепляться за военное решение, чтобы не потерять лицо. Дипломатическая возможность остается заблокированной", — говорится в публикации.
"Число сторонников жесткой линии в германских исследовательских центрах, редакциях и партиях, которые действительно верят в поражение России, вряд ли превышает несколько десятков человек. На деле политики продолжают цепляться за военное решение, чтобы не потерять лицо. Дипломатическая возможность остается заблокированной", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такой подход лишен воображения и вдохновения, отличается ограниченностью, но строго следует однажды провозглашенным принципам.
В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.