Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе для ЕС со стороны Москвы, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
- По мнению журналиста, диалог между сторонами был коротким, но конструктивным.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе для ЕС со стороны Москвы, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам журналиста, диалог между сторонами был коротким, но конструктивным.
В четверг Лавров на встрече с госсекретарем США заявил о недопустимости дальнейшей накачки Киева оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона.