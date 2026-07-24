"Опять жаловалась": в ЕС осадили Каллас после встречи Лаврова и Рубио

В четверг Лавров на встрече с госсекретарем США заявил о недопустимости дальнейшей накачки Киева оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.