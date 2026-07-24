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"Опять жаловалась": в ЕС осадили Каллас после встречи Лаврова и Рубио - РИА Новости, 24.07.2026
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06:41 24.07.2026
"Опять жаловалась": в ЕС осадили Каллас после встречи Лаврова и Рубио

Христофору: встреча Лаврова и Рубио показала несостоятельность слов Каллас о РФ

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе для ЕС со стороны Москвы, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
  • По мнению журналиста, диалог между сторонами был коротким, но конструктивным.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе для ЕС со стороны Москвы, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Что-то мне подсказывает, что неслучайно встреча Лаврова и Рубио произошла в день, когда ЕС принял очередной пакет санкций, а Каллас опять пожаловалась на российскую угрозу. Только вот Рубио ее (угрозу. — Прим. ред.) не заметил", — сказал он.
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По словам журналиста, диалог между сторонами был коротким, но конструктивным.
В четверг Лавров на встрече с госсекретарем США заявил о недопустимости дальнейшей накачки Киева оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона.
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В миреРоссияСШАМанилаСергей ЛавровМарко РубиоКайя КалласЕвросоюз
 
 
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