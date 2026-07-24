Беженка из Латвии назвала российское общество более открытым и сплоченным

Краткий пересказ от РИА ИИ Елизавета, переехавшая из Латвии в Россию по политическим мотивам, рассказала, что люди в России более открыты.

По ее словам, в Латвии общество более атомизировано и переживает пик популярности индивидуализма.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Люди в России более открыты, чем в Латвии, рассказала РИА Новости переехавшая из этой страны по политическим мотивам Елизавета.

"Россияне – это люди, которые действительно живут в одном обществе: можно обратиться к незнакомому человеку с вопросом и легко с кем-то разговориться на любую тему", - рассказала Елизавета.

Общество в Латвии более атомизировано.

"Люди закрываются в себе, можно сказать, общество Латвии переживает пик популярности индивидуализма. Люди в Латвии общаются только со своим окружением, и им сложно общаться вне его", - рассказала она.