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Беженка из Латвии назвала российское общество более открытым и сплоченным - РИА Новости, 24.07.2026
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04:35 24.07.2026 (обновлено: 13:54 24.07.2026)
Беженка из Латвии назвала российское общество более открытым и сплоченным

РИА Новости: беженка из Латвии назвала российское общество более открытым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елизавета, переехавшая из Латвии в Россию по политическим мотивам, рассказала, что люди в России более открыты.
  • По ее словам, в Латвии общество более атомизировано и переживает пик популярности индивидуализма.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Люди в России более открыты, чем в Латвии, рассказала РИА Новости переехавшая из этой страны по политическим мотивам Елизавета.
"Россияне – это люди, которые действительно живут в одном обществе: можно обратиться к незнакомому человеку с вопросом и легко с кем-то разговориться на любую тему", - рассказала Елизавета.
Общество в Латвии более атомизировано.
"Люди закрываются в себе, можно сказать, общество Латвии переживает пик популярности индивидуализма. Люди в Латвии общаются только со своим окружением, и им сложно общаться вне его", - рассказала она.
Ранее Елизавета рассказала РИА Новости, что в 2025 году переехала из Латвии в Псков из-за русофобской пропаганды и сноса памятников Красной Армии.
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