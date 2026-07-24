Россия готовит передачу четырех детей на Украину, сообщила Львова-Белова

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия готовится передать четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время.

Ранее передача детей была затруднена из-за обстрелов ВСУ.

В работе находится около 20 обращений от родителей в РФ, желающих забрать детей с украинской территории, однако большинство из них связано с семейными спорами.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия готовит передачу четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время, организации процесса ранее мешали обстрелы ВСУ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

"Сейчас к переезду к родственникам на Украине готовы четыре ребенка, в России все они проживают со своими близкими - тетей, бабушкой, дедушкой, крестной. На Украине троих детей ждут мамы, а одного ребенка - сестра ... Воссоединения состоятся в ближайшее время", - сказала " Известиям " детский омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, детей могли отправить и раньше, но сроки пришлось перенести из-за ударов ВСУ по транспорту, в том числе по автобусам и автомобилям.

Как пишет газета, сейчас в работе около 20 обращений от родителей в РФ, которые хотят забрать детей с украинской территории, однако большинство из них вызваны семейными спорами.

"То есть сами родственники, в основном мамы и папы, не могут договориться друг с другом. И разрешить ситуацию в интересах ребенка быстро не получается. Также есть случаи, когда близкие не готовы выезжать на территорию Украины, опасаясь уголовного преследования", - сказала детский омбудсмен.

Особые сложности, как отмечается, возникают с детьми, которых эвакуировали в Европу из украинских соцучреждений. Сейчас в проработке находятся 12 таких дел: по пять детей в Гермаии и Польше, по одному - в Нидерландах и Швейцарии.

По словам детского омбудсмена, вернуть несовершеннолетних в Россию без содействия европейских властей невозможно, так как после неоднократных запросов европейская сторона либо отказывает в информации, либо отсылает к судебным процедурам и Гаагским конвенциям.