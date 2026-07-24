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Россия готовит передачу четырех детей на Украину, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 24.07.2026
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01:48 24.07.2026
Россия готовит передачу четырех детей на Украину, сообщила Львова-Белова

Львова-Белова: Россия готовит передачу четырех детей на Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готовится передать четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время.
  • Ранее передача детей была затруднена из-за обстрелов ВСУ.
  • В работе находится около 20 обращений от родителей в РФ, желающих забрать детей с украинской территории, однако большинство из них связано с семейными спорами.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия готовит передачу четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время, организации процесса ранее мешали обстрелы ВСУ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
"Сейчас к переезду к родственникам на Украине готовы четыре ребенка, в России все они проживают со своими близкими - тетей, бабушкой, дедушкой, крестной. На Украине троих детей ждут мамы, а одного ребенка - сестра ... Воссоединения состоятся в ближайшее время", - сказала "Известиям" детский омбудсмен.
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По словам Львовой-Беловой, детей могли отправить и раньше, но сроки пришлось перенести из-за ударов ВСУ по транспорту, в том числе по автобусам и автомобилям.
Как пишет газета, сейчас в работе около 20 обращений от родителей в РФ, которые хотят забрать детей с украинской территории, однако большинство из них вызваны семейными спорами.
"То есть сами родственники, в основном мамы и папы, не могут договориться друг с другом. И разрешить ситуацию в интересах ребенка быстро не получается. Также есть случаи, когда близкие не готовы выезжать на территорию Украины, опасаясь уголовного преследования", - сказала детский омбудсмен.
Особые сложности, как отмечается, возникают с детьми, которых эвакуировали в Европу из украинских соцучреждений. Сейчас в проработке находятся 12 таких дел: по пять детей в Гермаии и Польше, по одному - в Нидерландах и Швейцарии.
По словам детского омбудсмена, вернуть несовершеннолетних в Россию без содействия европейских властей невозможно, так как после неоднократных запросов европейская сторона либо отказывает в информации, либо отсылает к судебным процедурам и Гаагским конвенциям.
Львова-Белова также уточнила, что сегодня институт уполномоченного выстроил системный механизм обработки обращений и воссоединения семей как в РФ и на Украине, так и в третьих государствах. Процесс, по ее словам, координируется совместно с первой леди США Меланьей Трамп, украинской стороной, МККК, Катаром и Ватиканом.
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РоссияУкраинаЕвропаМария Львова-БеловаМеланья ТрампВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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