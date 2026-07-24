Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что Москва никогда не имела агрессивных намерений в отношении соседних и европейских стран.
- Он отметил, что заявления ряда стран НАТО о возможной угрозе со стороны России вызывают лишь улыбку и свидетельствуют о незнании истории отношений России с европейскими государствами.
АНКАРА, 24 июл — РИА Новости. Россия никогда не имела агрессивных намерений в отношении соседних государств и европейских стран, заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин.
По словам Вершинина, подобные заявления вызывают лишь улыбку и свидетельствуют о незнании истории отношений России с европейскими государствами.
Президент РФ Владимир Путин в начале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".