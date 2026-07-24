Вершинин: Россия выступает за устранение первопричин украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, которое устраняло бы его первопричины, заявил посол России в Турции.

Сергей Вершинин заявил, что удары украинских военных носят террористический характер и направлены против гражданской инфраструктуры.

Он положительно оценил развитие российско-турецких отношений и отметил значение строительства АЭС "Аккую".

АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, однако такое решение должно устранять его первопричины, заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин в интервью турецкому телеканалу Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, однако такое решение должно устранять его первопричины, заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин в интервью турецкому телеканалу Habertürk

"Мы всегда выступали за политико-дипломатическое решение конфликта на Украине . Главное – найти такое решение, которое работало бы в пользу урегулирования главных, коренных причин конфликта", - сказал дипломат, основные тезисы интервью представлены в Telegram-канале посольства.

По словам Вершинина , пауза в боевых действиях, по мнению Москвы, позволит украинским силам перегруппироваться, получить дополнительное финансирование и вооружение для продолжения боевых действий.

Посол также заявил, что удары, которые наносят украинские военные, "носят террористический характер" и направлены против гражданской инфраструктуры. В качестве примера он привел удар по Старобельску, где, как он отметил, был атакован лицей.

Говоря о европейской безопасности, Вершинин подчеркнул, что Россия не имела агрессивных намерений в отношении соседних государств и европейских стран. По его словам, безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

Дипломат также положительно оценил развитие российско-турецких отношений. Он заявил, что объем двусторонней торговли достиг около 50 миллиардов долларов в год и обладает потенциалом для дальнейшего роста.

Отдельно Вершинин отметил значение строительства АЭС "Аккую", назвав проект важной частью экономического и технологического сотрудничества России и Турции и вкладом в развитие турецкой атомной энергетики.