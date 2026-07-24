Рейтинг@Mail.ru
Вершинин: Россия выступает за устранение первопричин украинского конфликта - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 24.07.2026
Вершинин: Россия выступает за устранение первопричин украинского конфликта

Вершинин: Россия выступает за устранение первопричин конфликта на Украине

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкПосол России в Турции Сергей Вершинин
Посол России в Турции Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Посол России в Турции Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, которое устраняло бы его первопричины, заявил посол России в Турции.
  • Сергей Вершинин заявил, что удары украинских военных носят террористический характер и направлены против гражданской инфраструктуры.
  • Он положительно оценил развитие российско-турецких отношений и отметил значение строительства АЭС "Аккую".
АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, однако такое решение должно устранять его первопричины, заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин в интервью турецкому телеканалу Habertürk.
"Мы всегда выступали за политико-дипломатическое решение конфликта на Украине. Главное – найти такое решение, которое работало бы в пользу урегулирования главных, коренных причин конфликта", - сказал дипломат, основные тезисы интервью представлены в Telegram-канале посольства.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
МИД Турции и Украины обсудили ситуацию в Черном море
Вчера, 19:48
По словам Вершинина, пауза в боевых действиях, по мнению Москвы, позволит украинским силам перегруппироваться, получить дополнительное финансирование и вооружение для продолжения боевых действий.
Посол также заявил, что удары, которые наносят украинские военные, "носят террористический характер" и направлены против гражданской инфраструктуры. В качестве примера он привел удар по Старобельску, где, как он отметил, был атакован лицей.
Говоря о европейской безопасности, Вершинин подчеркнул, что Россия не имела агрессивных намерений в отношении соседних государств и европейских стран. По его словам, безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.
Дипломат также положительно оценил развитие российско-турецких отношений. Он заявил, что объем двусторонней торговли достиг около 50 миллиардов долларов в год и обладает потенциалом для дальнейшего роста.
Отдельно Вершинин отметил значение строительства АЭС "Аккую", назвав проект важной частью экономического и технологического сотрудничества России и Турции и вкладом в развитие турецкой атомной энергетики.
Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский лидер подчеркнул, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Фидан рассказал о позиции Турции по безопасности в Черном море
16 июля, 11:31
 
В миреРоссияТурцияУкраинаСергей ВершининАЭС "Аккую"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала