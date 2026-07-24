Россия вошла в пятерку стран по темпам роста числа долларовых миллионеров

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"Число долларовых миллионеров в мире растет уже много лет, и 2025 год не стал исключением: по нашим оценкам, мировая численность миллионеров увеличилась на 1,5%. На первый взгляд это может показаться незначительным ростом, однако в абсолютном выражении это означает, что в 2025 году появилось почти миллион новых долларовых миллионеров - более 2 680 человек в день", - говорится в материалах.