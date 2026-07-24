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Россия вошла в пятерку стран по темпам роста числа долларовых миллионеров - РИА Новости, 24.07.2026
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12:06 24.07.2026 (обновлено: 12:07 24.07.2026)
Россия вошла в пятерку стран по темпам роста числа долларовых миллионеров

Россия вошла в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия по итогам 2025 года вошла в пятерку стран с самым быстрорастущим числом долларовых миллионеров, показатель за год вырос на 5,2%.
  • Самые высокие темпы роста числа долларовых миллионеров наблюдались в Литве (рост на 8%), за ней следуют Турция, Латвия и Венгрия.
  • В России в 2025 году проживало 447 тысяч долларовых миллионеров, по этому показателю страна занимает 18-е место в мире.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года вошла в пятерку стран с самым быстрорастущим числом долларовых миллионеров - показатель за год вырос на 5,2%, следует из доклада Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Число долларовых миллионеров в мире растет уже много лет, и 2025 год не стал исключением: по нашим оценкам, мировая численность миллионеров увеличилась на 1,5%. На первый взгляд это может показаться незначительным ростом, однако в абсолютном выражении это означает, что в 2025 году появилось почти миллион новых долларовых миллионеров - более 2 680 человек в день", - говорится в материалах.
Самые высокие темпы роста числа долларовых миллионеров наблюдались в Литве, где их количество увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом. За ней следуют Турция (рост на 6,4%), Латвия (на 5,7%) и Венгрия (на 5,3%). Россия вместе с Ирландией расположилась на пятой строчке - по данным UBS, за год число долларовых миллионеров увеличилось на 5,2% в каждой из этих стран.
Более 40% всех долларовых миллионеров мира проживают в Соединенных Штатах. Это свыше 23,6 миллиона человек из примерно 57,5 миллиона участников, включенных в выборку. В Западной Европе проживает чуть менее 15 миллионов таких миллионеров, что составляет около 25% от их общего числа в мире. Согласно данным аналитиков, в России в 2025 году проживало 447 тысяч долларовых миллионеров, по этому показателю страна занимает 18-е место в мире.
Почти столько же долларовых миллионеров насчитывается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидером здесь является материковый Китай, где проживает более 5,3 миллиона таких миллионеров, за ним следует Япония с показателем в почти 3 миллиона человек.
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