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СМИ: 40 процентов молодых специалистов в России боятся автоматизации - РИА Новости, 24.07.2026
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09:22 24.07.2026
СМИ: 40 процентов молодых специалистов в России боятся автоматизации

Ведомости: 40% молодых специалистов в России боятся автоматизации

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 40% молодых специалистов в России считают свои профессии уязвимыми перед автоматизацией.
  • В старших возрастных категориях доля респондентов, считающих свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов.
  • Молодые опасаются не угнаться за ИИ в профессии, а старшие — не разобраться в новых программах и интерфейсах.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Меньше половины - около 40% - молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбера".
"В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед ней (автоматизацией - ред.)", - пишет газета со ссылкой на исследование.
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При этом уточняется, что в других возрастных категориях доля респондентов, которые считают свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов.
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"Среди респондентов в возрасте 31–45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46–55 лет – 34%", - отмечает газета.
Как пишут "Ведомости", ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие - не разобраться в новых программах и интерфейсах, отмечает издание.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводит газета, отметил, что профессиональные компетенции остаются максимально необходимыми, так как именно человек ставит ИИ задачу, определяет условия, контролирует ход работ и интерпретирует результат.
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