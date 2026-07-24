СМИ: 40 процентов молодых специалистов в России боятся автоматизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 40% молодых специалистов в России считают свои профессии уязвимыми перед автоматизацией.

В старших возрастных категориях доля респондентов, считающих свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов.

Молодые опасаются не угнаться за ИИ в профессии, а старшие — не разобраться в новых программах и интерфейсах.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Меньше половины - около 40% - молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета " Меньше половины - около 40% - молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбера".

"В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед ней (автоматизацией - ред.)", - пишет газета со ссылкой на исследование.

При этом уточняется, что в других возрастных категориях доля респондентов, которые считают свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов.

« "Среди респондентов в возрасте 31–45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46–55 лет – 34%", - отмечает газета.

Как пишут "Ведомости", ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие - не разобраться в новых программах и интерфейсах, отмечает издание.