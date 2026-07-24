Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.