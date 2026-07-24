Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot из-за невозможности собрать все нужные комплектующие.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

По мнению Джонсона, наличие у Киева лицензии на производство не будет иметь значения, так как потребуются комплектующие от сорока подрядчиков и редкоземельные металлы, которые Китай не продаст ни США, ни Украине.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, потому что ей не собрать все нужные комплектующие, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.

"Никогда. Это невозможно. В США порядка сорока подрядчиков производят компоненты для этих ракет. Они, что, будут их выпускать и все поставлять на Украину? К тому же тут потребуются редкоземельные металлы. Китай ни США, ни Украине их не продаст", - сказал Джонсон, оценивая перспективы запуска этого производства на Украине.

Он подчеркнул, что наличие у Киева самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в этой ситуации.