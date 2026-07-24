За последние сутки в сторону Московского региона летело 250 беспилотников

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 250 БПЛА летело в направлении Московского региона за последние сутки, большая их часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 16 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.