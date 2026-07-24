Силы ПВО за неделю сбили 5249 БПЛА, 71 авиабомбу и 13 ракет "Фламинго"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за неделю уничтожили 5249 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты 13 крылатых ракет «Фламинго», две ракеты «Нептун», 71 управляемая авиационная бомба и 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Силы ПВО за неделю уничтожили 13 крылатых ракет "Фламинго", две ракеты "Нептун", 5249 беспилотников и 71 управляемую авиационную бомбу ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 71 управляемая авиационная бомба, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 13 крылатых ракет "Фламинго", две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 5249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.