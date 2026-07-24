Силы ПВО уничтожили 571 БПЛА над территорией России за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 571 украинский дрон над территорией России.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 571 украинский беспилотник над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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