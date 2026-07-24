Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел производственные мощности по выпуску самолета МС-21.
- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал Путину о судьбе матери погибшего Героя России Эдуарда Дьяконова и показал ее письмо.
- В письме мать героя выразила благодарность за внимание к семьям участников спецоперации и попросила оказывать помощь также братьям и сестрам участников.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на Иркутском авиационном заводе передали письмо матери погибшего Героя России Эдуарда Дьяконова.
Глава государства в пятницу посетил Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростеха". Он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
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Президент на территории завода отдельно побеседовал с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, который рассказал главе государства о судьбе матери Дьяконова и показал ее письмо. Женщина поблагодарила Путина за внимание к семьям участников спецоперации и заботу о них.
Автор ИС "Вести" Павел Зарубин сообщил, что мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь она воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя. В письме она попросила главу государства, чтобы братьям и сестрам участников спецоперации государство также оказывало помощь.
Путин внимательно ознакомился с содержанием письма. "Хорошо", - сказал президент после его прочтения.
Дьяконов погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату. Он тем самым спас своих сослуживцев.