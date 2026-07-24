Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

Президент на территории завода отдельно побеседовал с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, который рассказал главе государства о судьбе матери Дьяконова и показал ее письмо. Женщина поблагодарила Путина за внимание к семьям участников спецоперации и заботу о них.