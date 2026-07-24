Глава Приангарья обсудил c Путиным вопросы возведения в регионе соцобъектов

ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Во время визита президента РФ на авиазавод в Иркутске был затронут ряд социально-экономических вопросов, касающихся развития региона, в частности, необходимости поддержки федерального центра при строительстве соцобъектов в Иркутске и Усть-Ордынском Бурятском округе, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО "Яковлев", входящий в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха". Президент осмотрел цеха производства отечественного самолета МС-21.

Сейчас на ИАЗ ведется сборка серийных импортозамещенных гражданских лайнеров МС-21–310, в разной степени готовности находятся 18 воздушных судов. Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов показали главе государства один из собранных лайнеров.

Владимир Путин также ознакомился с опытным образцом модернизированного самолета Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжелых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море. О ходе испытаний опытной машины и преимуществах самолета президенту России рассказал летчик-испытатель "Яковлева" Александр Гуськов.

Президент РФ и губернатор Приангарья обсудили несколько вопросов, которые касаются социально-экономического развития Иркутской области.

"Региону необходима поддержка федерального центра в реализации многих программ и проектов, в их числе строительство школы в микрорайоне "Союз" в Иркутске, детской поликлиники в поселке Усть-Ордынском. Еще две важные темы: подготовка к отопительному сезону и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".