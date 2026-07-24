Рейтинг@Mail.ru
Глава Приангарья обсудил c Путиным вопросы возведения в регионе соцобъектов - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:29 24.07.2026
Глава Приангарья обсудил c Путиным вопросы возведения в регионе соцобъектов

Во время визита Путина в Иркутск были затронуты вопросы по развитию региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе
Президент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Во время визита президента РФ на авиазавод в Иркутске был затронут ряд социально-экономических вопросов, касающихся развития региона, в частности, необходимости поддержки федерального центра при строительстве соцобъектов в Иркутске и Усть-Ордынском Бурятском округе, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО "Яковлев", входящий в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха". Президент осмотрел цеха производства отечественного самолета МС-21.
Ремонт труб - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Систему ЖКХ иркутского Бодайбо, где зимой вводили режим ЧС, восстанавливают
23 июля, 16:53
Сейчас на ИАЗ ведется сборка серийных импортозамещенных гражданских лайнеров МС-21–310, в разной степени готовности находятся 18 воздушных судов. Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов показали главе государства один из собранных лайнеров.
Владимир Путин также ознакомился с опытным образцом модернизированного самолета Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжелых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море. О ходе испытаний опытной машины и преимуществах самолета президенту России рассказал летчик-испытатель "Яковлева" Александр Гуськов.
Президент РФ и губернатор Приангарья обсудили несколько вопросов, которые касаются социально-экономического развития Иркутской области.
"Региону необходима поддержка федерального центра в реализации многих программ и проектов, в их числе строительство школы в микрорайоне "Союз" в Иркутске, детской поликлиники в поселке Усть-Ордынском. Еще две важные темы: подготовка к отопительному сезону и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".
Глава региона отметил, что передал президенту соответствующие письма.
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Киренска в Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Ремонт взлетно-посадочной полосы начат в аэропорту иркутского Киренска
23 июля, 12:22
 
Иркутская областьРоссияИркутскВладимир ПутинИгорь КобзевСергей ЧемезовРостехИркутский авиационный заводМС-21Усть-Ордынский Бурятский округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала