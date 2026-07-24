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Укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Путин - РИА Новости, 24.07.2026
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14:31 24.07.2026 (обновлено: 14:33 24.07.2026)
Укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Путин

Путин: укороченная версия самолета МС-21 будет востребована

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе. 24 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе. 24 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод и осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства.
  • Начата разработка укороченной версии самолета — МС-21-210 с увеличенной дальностью полета, в новой версии будет порядка 140 мест.
  • Президент выразил уверенность в востребованности укороченной версии самолета МС-21-210.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства.
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В рамках контракта, заключенного между ПАО "Яковлев" и Минпромторгом России в мае 2026 года, начата разработка укороченной версии самолета - МС-21-210, отличающегося увеличенной дальностью полета.
Президент во время осмотра поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов ответил, что в нем будет порядка 140 мест.
"Как в суперджете, да? Нет, больше… Востребованная будет машина", - отреагировал Путин.
Президент также попросил уточнить дальность полета. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ответил, что она составит не менее 5 тысяч километров.
"Должна быть больше, если укороченная (версия самолета - ред.)", - отметил Путин.
Чемезов со своей стороны заверил, что компания будет работать над этим.
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РоссияВладимир ПутинИркутский авиационный заводМС-21Ростех
 
 
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