Укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод и осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства.

Начата разработка укороченной версии самолета — МС-21-210 с увеличенной дальностью полета, в новой версии будет порядка 140 мест.

Президент выразил уверенность в востребованности укороченной версии самолета МС-21-210.

ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен президент России Владимир Путин.

Глава государства в пятницу посетил Иркутский авиационный завод , где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства.

В рамках контракта, заключенного между ПАО "Яковлев" и Минпромторгом России в мае 2026 года, начата разработка укороченной версии самолета - МС-21-210, отличающегося увеличенной дальностью полета.

Президент во время осмотра поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов ответил, что в нем будет порядка 140 мест.

"Как в суперджете, да? Нет, больше… Востребованная будет машина", - отреагировал Путин.

Президент также попросил уточнить дальность полета. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ответил, что она составит не менее 5 тысяч километров.

"Должна быть больше, если укороченная (версия самолета - ред.)", - отметил Путин.