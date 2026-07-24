Путин оставил памятную подпись для коллектива Иркутского авиазавода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
- Президент России оставил памятную подпись для коллектива завода на плакате с изображением самолетов Як и МС-21.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил памятную подпись для коллектива Иркутского авиационного завода на плакате с изображением самолетов Як и МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростех". Он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
Генеральный директор завода Андрей Сойнов попросил российского президента оставить автограф для коллектива.
“Хорошо, я распишусь”, - ответил Путин на просьбу и оставил подпись на постере.