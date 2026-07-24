Рейтинг@Mail.ru
Путин оставил памятную подпись для коллектива Иркутского авиазавода - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 24.07.2026 (обновлено: 14:26 24.07.2026)
Путин оставил памятную подпись для коллектива Иркутского авиазавода

Путин оставил памятную подпись на плакате для коллектива Иркутского авиазавода

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПамятная подпись Владимира Путина для коллектива Иркутского авиазавода
Памятная подпись Владимира Путина для коллектива Иркутского авиазавода - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Памятная подпись Владимира Путина для коллектива Иркутского авиазавода
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
  • Президент России оставил памятную подпись для коллектива завода на плакате с изображением самолетов Як и МС-21.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил памятную подпись для коллектива Иркутского авиационного завода на плакате с изображением самолетов Як и МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростех". Он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
Генеральный директор завода Андрей Сойнов попросил российского президента оставить автограф для коллектива.
“Хорошо, я распишусь”, - ответил Путин на просьбу и оставил подпись на постере.
Путину показали первый импортозамещенный лайнер МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Путин в Иркутске поднялся в кабину импортозамещенного самолета МС-21-310
Вчера, 13:58
 
Владимир ПутинИркутский авиационный заводОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала