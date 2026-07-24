Путин в Иркутске поднялся в кабину импортозамещенного самолета МС-21-310

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин прибыл на Иркутский авиационный завод.

Там он осмотрел первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310.

Сейчас его готовят к первому полету.

Передача серийных самолетов заказчику начнется после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией в 2027 году.

ИРКУТСК, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев", где поднялся в кабину нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства.

Как сообщил президенту глава "Ростеха" Сергей Чемезов , сейчас его готовят к первому полету. Всего на разных стадиях сборки находится 18 таких воздушных судов, предназначенных для поставки в "Аэрофлот" по действующему контракту. Передача серийных самолетов заказчику начнется после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией в 2027 году.

По словам директора авиазавода Андрея Сойнова, темпы серийного производства планируют наращивать для выхода на уровень 36 самолетов в год.

Ранее сроки реализации программы МС-21 несколько раз переносили: изначально его создавали в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения.

В апреле и октябре 2025 года первый полет совершили опытные образцы с сочетанием российских и иностранных систем и агрегатов. Первый был оснащен отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательной силовой установкой, системой кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехникой и пультами самолетных систем. Во втором тестировали работу новых двигателей ПД-14. Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты 3,5 тысячи метров. Все системы работали штатно.