Путин после Иркутска отправится в Омск, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин после Иркутска отправится в Омск.
- Поездка на Иркутский авиационный завод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, и в Омске планируется мероприятие с Казахстаном.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после Иркутска отправится в Омск, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В пятницу президент РФ приехал на Иркутский авиационный завод.
Песков пояснил журналистам, что поездка на авиазавод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье.
"В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном", - сказал Песков.
В Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года.