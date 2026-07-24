Путин после Иркутска отправится в Омск, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин после Иркутска отправится в Омск.

Поездка на Иркутский авиационный завод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, и в Омске планируется мероприятие с Казахстаном.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после Иркутска отправится в Омск, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков пояснил журналистам, что поездка на авиазавод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье.

"В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном", - сказал Песков.