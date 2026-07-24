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Путин прибыл в Иркутскую область с рабочей поездкой - РИА Новости, 24.07.2026
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13:17 24.07.2026 (обновлено: 13:53 24.07.2026)
Путин прибыл в Иркутскую область с рабочей поездкой

Путин прибыл на Иркутский авиазавод в ходе поездки в Приангарье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев».
  • Планируется, что президент осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростеха", передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что президент в сопровождении главы "Ростеха" Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора авиазавода Андрея Сойнова осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
Иркутский авиазавод - одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий России. Основан в 1932 году, в настоящее время выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Расположен в Ленинском округе Иркутска.
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