Путин прибыл в Иркутскую область с рабочей поездкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев».
- Планируется, что президент осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростеха", передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что президент в сопровождении главы "Ростеха" Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора авиазавода Андрея Сойнова осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
Иркутский авиазавод - одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий России. Основан в 1932 году, в настоящее время выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Расположен в Ленинском округе Иркутска.
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17 ноября 2025, 15:24