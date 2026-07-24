Путин прибыл в Иркутскую область с рабочей поездкой

Иркутский авиазавод - одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий России. Основан в 1932 году, в настоящее время выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Расположен в Ленинском округе Иркутска.