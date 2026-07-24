Опрос ФОМ показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Если бы выборы в Государственную думу состоялись в следующее воскресенье, 33% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, по 11% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, 7% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".