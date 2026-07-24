Опрос ФОМ показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 70% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, а 68% доверяют ему, показал опрос ФОМ.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Семь из десяти (70%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, 68% доверяют главе государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Если бы выборы в Государственную думу состоялись в следующее воскресенье, 33% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, по 11% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, 7% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Около половины (46%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 34% респондентов ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 51% граждан, 17% опрошенных скорее недовольны его работой.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 июля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Вчера, 10:20