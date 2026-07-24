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В Зеленограде провели комплексную реабилитацию Дунькиного пруда - РИА Новости, 24.07.2026
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В Зеленограде провели комплексную реабилитацию Дунькиного пруда

Комплексную реабилитацию Дунькиного пруда провели в Зеленограде

© официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроектное решение реабилитации Дунькиного пруда в Зеленограде
Проектное решение реабилитации Дунькиного пруда в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проектное решение реабилитации Дунькиного пруда в Зеленограде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную реабилитацию Дунькиного пруда в Зеленограде.
  • Пруд очистили от ила, обновили береговую полосу и сформировали зону биоплато.
  • Обследования столичных водоемов проводятся регулярно, и в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную реабилитацию Дунькиного пруда в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ранее водоем, являющийся любимым местом отдыха жителей округа, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что водоем очистили от ила, обновили береговую полосу и сформировали зону биоплато.
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"На первом этапе извлекли иловые отложения общим объемом более 5,6 тысячи кубометров, что позволило минимизировать риск прогревания верхних слоев воды и локализовать процесс цветения. Далее сформировали ложе водоема с помощью отсыпки крупнозернистого песка, и устройства водоупорного слоя. Отремонтировали береговую полосу протяженностью почти 241 метр, в северной части водоема сделали пологий сход для выхода водоплавающих птиц. На финальном этапе обустроили зону биоплато общей площадью 250 квадратных метров, в которую высадим водные растения", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоградМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
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