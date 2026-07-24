В Зеленограде провели комплексную реабилитацию Дунькиного пруда

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"На первом этапе извлекли иловые отложения общим объемом более 5,6 тысячи кубометров, что позволило минимизировать риск прогревания верхних слоев воды и локализовать процесс цветения. Далее сформировали ложе водоема с помощью отсыпки крупнозернистого песка, и устройства водоупорного слоя. Отремонтировали береговую полосу протяженностью почти 241 метр, в северной части водоема сделали пологий сход для выхода водоплавающих птиц. На финальном этапе обустроили зону биоплато общей площадью 250 квадратных метров, в которую высадим водные растения", - добавил он.